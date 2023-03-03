6'lı Masa sözleri yeniden gündem oldu... Başkan Erdoğan bir kez daha haklı çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün yaptığı zehir zemberek açıklamalarla 6'lı Masa'yı resmen dağıttı.

6'lı Masa'nın artık millet iradesini yansıtmadığını söyleyen Akşener, "Üzülerek söylüyorum ki geldiğimiz son noktada dün itibariyle 6'lı Masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. İYİ Parti dayatmaya mecbur bırakılmış, tercihe zorlanmıştır. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi" ifadelerini kullandı.

Akşener'in sözleri sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte 6'lı Masa hakkında yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.

Seçime az bir zaman kalmasına rağmen adayını halen açıklayamayan 6'lı Masa'nın dağılacağı aylar öncesinden belliydi.

Toplantıları adeta altın gününe dönen 6'lı Masa, bugüne kadar 12 kez bir araya geldi ancak adaylık konusunda herhangi bir uzlaşmaya varılamadı.

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Erdoğan: O masadan bir şey çıkmaz

6'lı Masa'nın dağılacağını birçok kez dile getiren Başkan Erdoğan, "Bizim öyle yuvarlak masalarda işimiz yok. Yuvarlak masalarda neler görüşüyorsunuz, konuşuyorsunuz hepsi ortada. Ve paylaşın bakalım nereye kadar paylaşacaksınız. O masadan bir şey çıkmaz" demişti.

"Bu dayanışmamız, bu birlikteliğimiz 6'lı Masa'nın birlikteliğine benzemez. Onlar çöktü çöküyor. Yürümeye mecalleri yok" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kavga, dövüş, kumpas, arkadan dolanma, önden kaçma, rol çalma her şey var. Sadece vizyon yok, program yok, proje yok. Tabi bu arada adayları da yok."