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Siyaset 6'lı masa resmen dağılıyor! Akşener resti çekti: Masa, Yavaş’ı aday göstermezse...
Siyaset

6'lı masa resmen dağılıyor! Akşener resti çekti: Masa, Yavaş’ı aday göstermezse...

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala 6+1+1'lik masanın baş aktörü İYİ Parti yavaş yavaş' safını belli etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen İYİ Parti lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş için kollarını sıvadı.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 10:44:00 -
6'lı masa resmen dağılıyor! Akşener resti çekti: Masa, Yavaş’ı aday göstermezse...

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala 6+1+1'lik masanın baş aktörü İYİ Parti yavaş yavaş' safını belli etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen İYİ Parti lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş için kollarını sıvadı.

Gazeteci Hulki Cevizoğlu konuya ilişkin çok çarpıcı kulis bilgileri paylaştı.

Cevizoğlu, “Meral Akşener, İYİ Parti il başkanlarına bugün Ankara’da yaptığı toplantıda, ‘6’lı masa aday göstermezse ben Mansur Yavaş’ı aday gösteririm’ demiş” ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş’ın da konsensus olursa ‘aday olurum’ dediğini aktaran Hulki Cevizoğlu, ”Ne çıkıyor ortaya, Mansur Yavaş ve Meral Akşener arasında bu konu konuşulmuş” dedi.

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