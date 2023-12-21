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Gündem 6’lı masa içi boş kasaya döndü! Meral Akşener'e bir tokat da Ali Babacan'dan
Gündem

6’lı masa içi boş kasaya döndü! Meral Akşener'e bir tokat da Ali Babacan'dan

Yeniakit Publisher
2023-12-21 16:22:00 -
6’lı masa içi boş kasaya döndü! Meral Akşener'e bir tokat da Ali Babacan'dan

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Şurada seçime 3 ay kalmış, daha dün masada oturanların birbirleriyle ilgili neler söylediğini, neler yaptıklarını büyük bir hicapla izliyoruz. Bu tür tutumlar güven oluşturmaz. Dün elini tuttuğuna bugün 'düşman' derseniz güveni oluşturamazsınız; dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız." dedi.

Ali Babacan, muhalefet bloğu olarak büyük bir inanç ve umutla girdikleri genel seçimlerde arzu ettikleri başarıyı yakalayamadıklarını; seçim sonuçlarının, sadece muhalefeti destekleyen seçmenlerde değil, aktif siyaset yapan birçok insanda da hayal kırıklığı ve umutsuzluk yarattığını vurguladı.

"Dün elini tuttuğuna bugün 'düşman' derseniz güveni oluşturamazsınız"

Seçim sonrasında muhalefet partilerinin kendi iç tartışmaları ve partilerin birbirlerini suçlama yarışının, hayal kırıklığını daha da derinleştirdiğinin altını çizen Babacan, "Şurada seçime 3 ay kalmış, daha dün masada oturanların birbirleriyle ilgili neler söylediğini, neler yaptıklarını büyük bir hicapla izliyoruz. Bu tür tutumlar güven oluşturmaz. Dün elini tuttuğuna bugün 'düşman' derseniz güveni oluşturamazsınız; dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız." sözlerini sarf etti.

Babacan, ay başında yerel seçimler için 51 belediye başkan adayını açıkladıklarını anımsatarak, gelecek hafta da Ankara'da yapacakları törenle ikinci grup belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını kaydetti.

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