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Siyaset 6'lı Masa Fransızların umudunu kırdı
Siyaset

6'lı Masa Fransızların umudunu kırdı

Fransız gazetesi Le Monde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın anketlerde oylarını artırdığını ve 6’lı Masa'nın ise halen ortak aday belirleyemediğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 17:10:00 -
6'lı Masa Fransızların umudunu kırdı

Tüm dünya Türkiye’de yapılacak seçimlere odaklandı. Fransız basını da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini mercek altına aldı.

Fransız gazetesi Le Monde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın anketlerde oylarını artırırken 6’lı masanın hala ortak aday açıklayamamasından dert yandı.

İngilizce metininde "Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Türkiye muhalefeti darmadağın", Fransızca metininde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anketlerde yükseldiği Türkiye'de muhalefet kargaşa içinde" başlığı atan Le Monde, enflasyonun Erdoğan’ı zor durumda bırakacağını ve yıpratacağını ancak muhalefetin darmadağın olduğunu yazdı.

"Halen umut verici bir ivme yakalamayı başaramadılar"

Türkiye’de siyasetin doğrusal olmadığını belirtilen Le Monde’nin haberinde dikkat çeken şu ifadelere yer verildi:

"İlkbaharda yapılan anketlerde düşüş yaşayan Erdoğan, rakiplerinden 7 puan aldı. Erdoğan karşıtı koalisyon 6’lı masa, on aylık iç müzakerelerin ardından hala umut verici bir ivme yakalamayı başaramadı."

Haber7

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