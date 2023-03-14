6’lı masa fıkraya döndü! Temel beyin imzaladığı metinden haberi yok

Altılı masa, eski koalisyon günlerinin rezilliğini harika şekilde özetledi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir şey söylerken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tam tersi konuşuyor, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ona karşı çıkıyor, diğerleri kendi halinde... Koalisyon ittifakı şimdiden birbirini yalanlamaya, eski kriz günlerini vatandaşlara hissettirmeye başladı!..

Altılı masanın yayınladığı son bildiride, 5 parti liderinin, Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı olacağı için milletvekili olmayacağı ifade edildi. Bildirinin 3. maddesinde, "Geçiş sürecinde, millet ittifakına dahil partilerin genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır." denildi. Cumhurbaşkanı yardımcılarının milletvekili adayı olmayacağı ifade edildi.

Söz konusu bildiriye Karamollaoğlu dahil tüm genel başkanlar imza attı. Ancak Karamollaoğlu, imzası bulunan metni okumamış gibi konuştu...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, genel başkanların aday olmayacağını hatırlattığı bir açıklaması sorulan Karamollaoğlu, "Böyle bir karar alınmadı. Bu değişebilir. Her lider kendi karar verecek" dedi.

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Karamollaoğlu'nun sözleri sosyal medyada alay konusu oldu. Vatandaşlar, "Temel dede, sen imzaladığın metni de mi okumuyorsun?" yorumu yaptı.