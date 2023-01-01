6'lı masa Davutoğlu ev sahipliğinde toplanacak! Ziyaretlerine başladı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6'lı masanın 5 Ocak'taki toplantısından sönce ittifak ortaklarını ziyaret edecek.
6'lı masa 5 Ocak Perşembe günü Gelecek Partisi ev sahipliğinde toplanacak.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu toplantı öncesinde ittifak ortaklarını ziyaret etmeye başlayacak.
Davutoğlu 2 Ocak Pazartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret edecek.
4 Ocak Çarşamba günü de Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret ederek 6’lı masa toplantısı öncesi ziyaret trafiğini tamamlayacak.