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Siyaset 6'lı masa Davutoğlu ev sahipliğinde toplanacak! Ziyaretlerine başladı
Siyaset

6'lı masa Davutoğlu ev sahipliğinde toplanacak! Ziyaretlerine başladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6'lı masanın 5 Ocak'taki toplantısından sönce ittifak ortaklarını ziyaret edecek.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 18:03:00 -
6'lı masa Davutoğlu ev sahipliğinde toplanacak! Ziyaretlerine başladı

6'lı masa 5 Ocak Perşembe günü Gelecek Partisi ev sahipliğinde toplanacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu toplantı öncesinde ittifak ortaklarını ziyaret etmeye başlayacak.

Davutoğlu 2 Ocak Pazartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret edecek.

4 Ocak Çarşamba günü de Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret ederek 6’lı masa toplantısı öncesi ziyaret trafiğini tamamlayacak.

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