6'lı masa Cumhurbaşkanı adayına protokol imzalatacak! Boş kağıda imza da attırın

Ahmet Davutoğlu'nun 6'lı masaya ilişkin yetki dağılımı açıklamalarına tepki gösterirken, gösterecekleri adayın da protokol imzalayacağını belirtti.

Seçim yaklaştıkça muhalefette aday ve yetki dağılımı krizi alevleniyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı tv programında 6'lı masada olan her partinin en az birer cumurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık alacağını, bakanlıkların oy oranlarına göre dağıtılacağını kararlaştırdıklarını söyledi.

Kamuoyuna bomba gibi düşen ve büyük tepki çeken bu açıklamalardan sonra İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlarken konuya değindi.

"Kesinleşmemiş konuları kamuoyuna açıklamamak gerekiyor"

Zorlu, Davutoğlu'nun açıkladığı konuların henüz kesinleşmemiş konular olduğunu belirtti.

İyi Partili Zorlu, "Bildiğim bir şey var. İyi Parti'nin durduğu yerden bakınca biz henüz bunu netleştirmiş değiliz. Şöyle bir eleştiri yapabiliriz. Genelde İyi Parti olarak buna dikkat ediyoruz. Teknik yürütülen bir konuda açıklama yapınca beklenti oluşuyor." ifadelerini kullandı.

"Adayımız protokol imzalayacak"

Kürşad Zorlu ayrıca 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayının yetkileri konusuna da değindi.

Zorlu, "Yetki konusu bahsettiğim demokrasiyi sağlamak ülkemizin sorunlarını en hızlı nasıl çözüm bululacaksak o yetkilerin kullanılması ona göre belirlenecek. 6'lı masada bir protokol hazırlanacak Cumhurbaşkanı bu protokolü imzalayacak. Anayasa'ya aykırı hiçbir ifade yer almayacak. " dedi.