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Siyaset 6'lı masa büyük yol katetti! "Yazı fontu, satır aralığı, köşe boşlukları belirlendi"
Siyaset

6'lı masa büyük yol katetti! "Yazı fontu, satır aralığı, köşe boşlukları belirlendi"

Karar gazetesine konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6'lı masaya ilişkin açıklaması ile alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 16:38:00 - 2022-11-04 16:44:46

 Yeniakit.com.tr 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karar gazetesinden Elif Çakır'ın ve Yıldıray Oğur'un sorularını cevapladı.

6'lı masanın en büyük sorunu cumhurbaşkanı adayı orta yerde dururken seçmenleri ile adeta alay eden Ali Babacan, açıklamaları ile dalga konusu oldu.

Ali Babacan, 6'lı masa toplantılarında uzlaşılan konuyu şöyle açıkladı:

Yazılacak metinlerin; yazı fontu, puntosu, satır aralığı, köşe boşlukları belirlendi.

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