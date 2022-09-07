6'lı masa birbirinden bi haber! 'AK Parti başörtüsü sorununu çözmek istemedi'

Habertürk canlı yayınına katılan Demokrat Parti Sözcüsü Dr. Neslihan Çevik, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü sorununu çözdüğünü iddia etti.

Çevik, "Sayın Kılıçdaroğlu 2010 yılından beri bir helalleşme sorunu yaşıyor. AK Parti 2011'e kadar başörtüsü sorununu çözebilirdi ama çözmedi. Kemal Kılıçdaroğlu rektörleri toplayıp buna bir son verin dedi. Sayın Kılıçdaroğlu, jacoben bir sınıfı dönüştürmeyi başardı." dedi.

Vekil olduğu dönemde CHP başörtüsü serbestisine karşı çıkarak AYM'ya başvurmuştu

2008 yılında çıkan yasayla başörtü yasağı kaldırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP’li milletvekilleri Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) iptal başvurusunda bulunmuştu.

DSP’li milletvekillerinin de desteğiyle gerekli imzayı tamamlayan CHP, değişikliğin iptali veya yok hükmünde kabul edilmesini ve yürürlüğün durdurulmasını istemişti.

CHP yönetimi, bir taraftan yasakları savunarak bunun öncülüğünü yaparken diğer taraftan da enteresan bir şekilde başörtülü açılımı adı altında parti programı düzenleyerek çarşaf giyen kadınlara rozet takmıştı.

'Bir metrekarelik bez parçası'

2010’da kaset skandalıyla genel başkan değişikliği yaşanan CHP’de yeni başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Başörtülü kızlar üniversiteye rahatlıkla girecek ve bunu CHP çözecek" sözleriyle çıkış yapmış ancak bir gün sonra "Kızlar okula türbanla gidecek demedim" diyerek sözünü geri almıştı.

Kılıçdaroğlu, yıllar önce katıldığı bir televizyon yayınında başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' da demişti.

Kapatma davası açıldı

14 Mart 2008 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, Laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği iddiasıyla AK Parti'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Ardından Anayasa Mahkemesi AK Parti'nin hazine yardımlarından mahrum bırakılmasını istedi.

Babacan ve Davutoğlu da aynı masada oturuyor

AK Parti'de Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu o dönemlerde aktif bir şekilde siyaset yapıyordu. Gelecek Partisi ve Deva Partisi 6'lı masa ile şuan aynı masada oturuyor.