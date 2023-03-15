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Gündem 6'lı koalisyonda HDP'ye bakanlık formülü iddiası!
Gündem

6'lı koalisyonda HDP'ye bakanlık formülü iddiası!

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşme için hazırlık yaparken, bakanlık pazarlıklarına ilişkin Ankara kulislerinde çeşitli iddialar yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 04:00:00 -
6'lı koalisyonda HDP'ye bakanlık formülü iddiası!

Kriz ve kaosun eksik olmadığı 6'lı koalisyonda HDP açmazı gündemden düşmüyor. İYİ Parti'nin 'HDP'nin olduğu masada biz olmayız' söylemi hafızalardaki yerini korurken, koalisyon masasında şimdiden bakanlık pazarlıkları başladı. HDP'ye bakanlık verilebileceği CHP kurmayları tarafından sıklıkla dile getirilirken bakanlık formülüne ilişkin dikkat çeken bir kulis bilgisine ulaşıldı.

Görüşme nasıl olacak?

A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş, koalisyon masasındaki HDP krizine ilişkin "6'lı koalisyon cephesindeki ana konu HDP ile görüşmenin nasıl olacağı. Koalisyon ortaklarından İYİ Parti, 'HDP kesinlikle masada olamaz' diyor. CHP'nin geçtiğimiz açıklamalarına bakıldığında ise Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' çıkışı dikkat çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

HDP davet etti

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından HDP'den gelen davet ve tebrik mesajlarını anımsatan Uğurbaş, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olarak açıklanmasının ardından HDP'den gelen mesajlarda 6'lı koalisyondaki partileri bir nebze yok sayan açıklamalar gelmişti. 'Biz 6'lı koalisyonun parçasını değil, bir Cumhurbaşkanı adayını partiye davet ettik' denilmişti. 6'lı koalisyonun diğer ortaklarına 'Sizi ilgilendirmez bu görüşme' mesajı verilmişti. CHP'den de HDP'ye ziyarete ilişkin olumlu yanıt gelmişti." şeklinde konuştu.

"Bakanlık verilebilir"

HDP'ye bakanlık verilmesine dair üzerinde durulan formülü aktaran Uğurbaş şunları kaydetti:

"CHP, HDP ve Kemal Kılıçdaroğlu ekseninde bir bakanlık pazarlığı olduğu kulislerde konuşuluyor. Bunun nasıl olacağına ilişkin de farklı iddialar var. HDP ile özdeşleşmiş, HDP kimliğini bir gömlek gibi üzerinde taşıyan isimler olmasa da HDP'nin onay verdiği, kamuoyuna adı çok yansımayan bir bakanlık sözü almaktan memnuniyet duyacağı isimlerin masaya oturtulabileceği söyleniyor. Örneğin bir Sezai Temelli bir Mithat Sancar değil ama HDP için önemli, ancak kamuoyuna ismi yansımamış kişilere bir bakanlık verilebileceği kulislere yansıyan görüşler arasında. HDP ile görüşmeler bu çerçevede gerçekleşecek."
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Kaynak: Sabah

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