CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin liderleri, dördüncü buluşmaları sonrası 10 maddelik Temel İlkeler ve Hedefler Bildirgesi yayımlandı.

Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, “6’lı ittifak’ın “maceracı söylem” ihaneti!” başlıklı bugünkü yazısında bildiriyi değerlendirdi.

İşte o yazı;

6’lı ittifak işi biliyor..

Toplanıyor.. Toplantıyı geceyarısı bitiriyor..

Toplantı ile ilgili yaptıkları açıklama, gecenin yarısını geçtikten sonra açıklandığı için..

Ertesi günkü gazetede değerlendirmesini yapma imkanı bulamıyoruz..

Bir sonraki gün yapmamız gerekir ama..

“Önceki akşam yapılan toplantının yorumunu yapmak, biraz bayat gazetecilik olur” deyip, elimiz ona da varmıyor..

Böylece, altı parti ittifakının fecaat açıklamaları gözlerden kaçırılıyor..

Yaptıkları rezil açıklamalar, halk nezdinde meşrulaştırılıyor..

Pazar akşamı başlayıp, pazartesi ilk saatlerde biten ve pazartesi gündüz açıklanmış olan 6 parti ortak açıklamasını, salı günkü gazetemizde yorumlamış olmalıydık..

Ama insanları öyle efsunluyorlar ki..

İşte gerçek, biz bile, gözden kaçırmışız..

Çarşamba günkü gazetede, ancak yorumlayabiliyoruz...

Aslında çok önemli olduğu halde, gözlerden kaçırılan ortak açıklamadaki ifadeler neler?

Siz bekliyorsunuz ki, hemen tüm dar gelirli insanların sorunu olan enflasyon ile ilgili, 6 parti bir çıkış yolu göstersin..

“Şunu şunu yapmalıyız” desin..

“Salgın döneminden çıktık ama.. Yine de şu tedbirleri alırsak, salgın döneminin olumsuzluklarını kolay atlatırız” desinler..

“Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ile, dünya genelinde gıdadan akaryakıta tüm dengeler altüst oldu ama.. Yine de şu önlemlerle, bu badireyi en ucuz şekilde atlatmış oluruz” desinler..

Tüm halkın ortak sorunu olan enflasyon ile ilgili dişe dokunur tek açıklamaları yok..

Ama..

Belki enflasyonun olumsuz etkilerini de tersine çevirecek dış politikamızdaki dik duruşu eleştiren, mahkum eden, Haçlı ittifakı penceresinden yorumlayan tanımlamalar yapılıyor..

Suriye’nin kuzeyindeki bölgede, PKK-PYD terör örgütü ile ilgili Türkiye hem Rusya’ya hem de ABD’ye son restini ekiyor..

Muhalefet partilerinin de “Hükümetin arkasındayız” açıklaması yapmasını bekliyorsunuz..

Bakın önce, nasıl kılçık atıyorlar:

“Son MGK toplantısı sonrasında gündeme gelen muhtemel sınır ötesi operasyon konusu da toplantımızda değerlendirilmiştir. Terörle mücadele ve sınır güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alınması ülkemizin hakkı, iktidarın ise sorumluluğudur.”

Milliyetçi geçinen İP’in de olduğu CHP+SP+DEVA+Gelecek ve DP’nin liderlerinin ittifak çatısı altında imzası var, bu açıklamada.

İfade dikkatinizi çekmiştir

“Ülkemizin hakkı, iktidarın ise sorumluluğu!”

Bir konu, “ülkemizin hakkı” ise, orada artık söz söyleme aşaması bitmiştir..

Ama kendi tanımlamaları ile ...