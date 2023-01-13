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Siyaset 6'lı deney masasında bugün: Babacan Kılıçdaroğlu'na rakip çıktı! ‘Rahat seçilirim ama...'
Siyaset

6'lı deney masasında bugün: Babacan Kılıçdaroğlu'na rakip çıktı! ‘Rahat seçilirim ama...'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6’lı masadaki genel başkanların cumhurbaşkanı adayı olabileceğini, yine 6 siyasi parti kabul ederse masa dışından da bir ismin aday gösterilebileceğini belirterek, " Eğer Altılı Masa benim ismim üzerinde mutabık kalırsa tabii ki hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim " diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 15:37:00 -
6'lı deney masasında bugün: Babacan Kılıçdaroğlu'na rakip çıktı! ‘Rahat seçilirim ama...'

Genel seçimlere az bir zaman kala altılı masanın küçük ortaklarından gelen açıklamaların ardı arkası kesilmiyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, masadaki adayın kendi sözlerini dinlememesi durumunda ‘Kriz çıkar. Meclis desteğimizi çekeriz, ülke seçime gider.’ sözleri kamuoyunun gündemine oturdu.

Muhalefet cephesinin de tepkisini çeken Davutoğlu’nun ardından şimdi de Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan konuştu.

Medyascope’ta Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtlayan Babacan, önceliklerinin altılı masadan bir genel başkanın aday çıkarılması olduğunu söyledi.

‘ALTILI MASA BENİM İSMİM ÜZERİNDE MUTABIK KALIRSA TABİİ Kİ HEM RAHAT SEÇİLİRİM HEM DE EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETİRİM’

Konuyla ilgili sözlerine devam eden Babacan, kendi adaylığıyla ilgili ise ‘Eğer altılı masa benim ismim üzerinde mutabık kalırsa tabii ki hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim. Ama şu anda bizim önceliğimiz kim sorusu değil.’ dedi.

Öte yandan Babacan’ın bu sözlerinin diğer muhalefet partilerince nasıl karşılanacağı merak konusu oldu.

‘ÖNCELİĞİMİZ ALTI GENEL BAŞKANIN OTURDUĞU MASANIN İÇİNDEN BİR ADAY ÇIKMASI’

Ali Babacan’ın konuya ilişkin sözleri şöyle:

‘Bizim önceliğimiz altı genel başkanın oturduğu masanın içinden bir aday çıkması. Bizim önceliğimiz bu çünkü bu süreci hızlandıracaktır ve kararlar daha hızlı alınacaktır. Dışarıdan bir yedinci isim söz konusu olduğunda, o ismin sürece adaptasyonu biraz daha zaman alacaktır. Ama altılı masa nihayetinde dışarıdan bir isim konusunda mutabakata varırsa ne olur? Birkaç hafta daha gerek olur adaptasyon sürecine o da olur. Benimle ilgili konuya gelince, eğer altılı masa benim ismim üzerinde mutabık kalırsa tabii ki hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim. Ama şu anda bizim önceliğimiz kim sorusu değil.’

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