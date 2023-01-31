6'la masaya HDP'li dostlarından 'Kürt sorunu' sitemi!

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6'lı masa, dün Ankara ATO Congresium'da düzenlediği basın toplantısında Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıkladı.

Van'da konuşan terör sevici HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 6'lı masadaki dostlarına sitemde bulundu.

"Açık konuşmak gerekiyor. 6'lı masa toplanıyor. O da bir ittifaktır, önemlidir, iktidara karşı bir mücadele veriyor. Bu ittifakın faşist bir ittifak olduğunu biliyor. Faşizme karşı mücadele eden, siyaset yapan herkes bizim için kıymetlidir." sözleri ile önce dostlarını güzelleyen Temelli, şöyle devam etti:

Ama biz olmadan olmayacağının göstergesi, yazdıkları metindir. Bu ülkenin yapısal sorunlarına çözüm üretemezseniz, demokratikleşme konusunda adım atamazsınız. Bu ülkenin en temel yapısal sorunu, Kürt meselesidir. Sen 240 sayfa yazacaksın, içinde Kürt meselesi olmayacak. İçinde Kürt sözcüğü bile geçmeyecek. Sonra bu ülkeyi demokratikleştireceksin. Hayır, demokratikleştiremezsin. Bu ülkenin nasıl demokratikleşeceğini biz dile getiriyoruz. Dile getirmeye devam edeceğiz.