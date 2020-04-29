6.gün iftar menüsü | Bugün ne pişirsem?

6.günün iftar menüsü tarifi... Günün tariflerine göz attıktan sonra bir önceki günün menüsüne ve sahur menüsüne bakmayı unutmayın!

Karnabahar çorbası

Malzemeler

1 adet küçük boy karnabahar

1 adet patates

1 adet kuru soğan

2 adet kereviz sapı

1 adet küçük havuç

4 yemek kaşığı zeytinyağı

4 - 4,5 su bardağı sıcak et suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı süt

Tuz, karabiber

Bütün sebzeleri temizledikten sonra ortalama aynı boyutlarda kesin.

Yağı derin bir tencereye alın ve önce soğanı, daha sonra diğer sebzeleri içerisine atarak bir süre soteleyin.

Sotelenen sebzelerin üzerine et suyu ya da ılık su koyarak haşlanmalarını sağlayın.

Sebzeler haşlanırken tereyağını derin bir tavaya alın ve eridikten sonra unu ilave ederek kokusu çıkana kadar kavurun. Üzerine sütü yavaşça ilave edin.

Unlu karışımı sebzelerin olduğu tencereye karıştırarak aktarın ve blenderdan geçirin.

Tuz ve karabiber ekledikten sonra altını kapatın. Dİlediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.

Patlıcan pizza

Malzemeler

Tabanı için;

2 adet bostan patlıcan

Kızartmak için;

sıvıyağ

Üzeri için;

200 gr kaşar peyniri

1 yeşil biber

1 adet kırmızı biber

4 yemek kaşığı mısır

3 salam

10 - 15 dilim sucuk

10 - 15 adet zeytin

8 adet mantar

Yapılışı

Öncelikle patlıcanları yıkayıp iyice durulayın.

Yuvarlak şekilde patlıcanları keserek kızartın. Bir peçeteye alıp yağından kurtulun.

İlk sıcağı çıkınca fırın tepsisine dizin.

Kaşar peyniri hariç bütün malzemeleri küçük küçük keserek derin bir kasede harmanlayın.

Patlıcanların üzerine birer kaşık harç koyarak, üzerine kaşar peyniri serpin.

20 dakika kadar 180 derecelik fırında kaşar peyniri kızarıncaya kadar pişirin.

Fırın patates

Malzemeler

8 - 9 tane küçük boy patates

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı yoğurt suyu

karabiber

kekik

kimyon

6 yemek kaşığı zeytin yağı

Yapılışı

Patatesleri iyice ovalayıp yıkayın. Suda bekletebilirsiniz. Taze değilse kabuklarını soyun.

İnce kabuklu patatesleri 2 ya da 3 parça olacak şekilde kesin ve derin bir kaba boşaltın.

Yoğurt suyu, zeytinyağı, sarımsak ve baharatları da ekleyerek iyice harmanlayın.

Biraz dolapta dinlendirin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yayın.

220 derecede iyice pişinceye ve kızarıncaya kadar bekletin.

Islak kek

Malzemeler

3-4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı ayçiçek yağı

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 su bardağı un + 3 yemek kaşığı un

1 paket kabartma tozu

Islatmak için;

1 su bardağı süt

1,5 yemek kaşığı kakao

yarım su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için;

Çikolata sosu

Öncelikle yumurta ve şekeri çırpın. Ardından içerisine sütü, sıvı yağı ilave edin.

Vanilyayı ekleyip çırpmaya devam edin. Bu aşamada karışımdan yarım su bardağı kadar alın ve kenara ayırın.

Kakao, kabartma tozu ve unu süzgeçten geçirin. İyice karıştığından emin olduktan sonra yağlanmış, ısıya dayanıklı bir kabın içerisine karışımı dökdükten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

Sosu için;derin bir sos tenceresinde süt, sıvı yağı, kakaoyu ve toz şekeri aktarın. Kaynayınca ocaktan alın. Kek karışımından ayırmış olduğunuz yarım bardak harcı içerisine ilave edin ve karıştırın.

Fırından çıkan kekin üzerine ocakta hazırlanan sosu dökün ve çekmesini bekleyin.

Üzerine çikolata sosu yapıp dökün ve dolapta bekletip servis edin.