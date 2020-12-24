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Teknoloji 69 TL değerindeki oyun ücretsiz olarak Epic Games'te
Teknoloji

69 TL değerindeki oyun ücretsiz olarak Epic Games'te

Epic Games ücretsiz oyunları yayınlamaya devam ediyor. Bu hafta 69TL değerindeki şehir kurma oyunu Tropico 5 ücretsiz olarak Epic Games kullanıcılarına sunulacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 11:31:00 - 2020-12-24 11:36:27
69 TL değerindeki oyun ücretsiz olarak Epic Games'te

Epic Games Store'un yıl sonu kampanyaları son sürat devam ediyor. Bugünün oyunu da nihayet indirmeye sunuldu. 69 TL değerindeki Tropico 5 oyununu hemen şimdi kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Multiplayer özelliği

Şehir kurma ve yönetme simülasyon türünün başarılı örneklerinden olan Tropico 5 ilk olarak 2014 yılında piyasaya sürülmüştü. Serinin sevilen oyunlarından olan Tropico 5'te co-op ve 4 kişiye kadar multiplayer özellikleri de bulunuyor.

Tropico 5'i hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 24 Aralık 19.00 itibarıyla sona erecek ve yerine yeni bir oyun verilecek.

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