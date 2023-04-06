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Aktüel 68 yaşındaki Gülistan teyzenin yaptığına çok şaşıracaksınız!
Aktüel

68 yaşındaki Gülistan teyzenin yaptığına çok şaşıracaksınız!

Yeniakit Publisher
2023-04-06 11:30:00 -

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Gülistan teyze, omzunda tüfeğiyle çakalların tavuklarını yememesi için başlarında nöbet tutuyor.

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Gülistan teyze, omzunda tüfeğiyle çakalların tavuklarını yememesi için başlarında nöbet tutuyor.
Olur ilçesi Ormanağzı Mahallesi'nde ikamet eden Gülistan Kurt (68), çakallardan tavuklarını korumak için tüfekle nöbet tutuyor. Bahçelerde tüfek omuzunda gezen Gülistan teyze, arada sırada tüfekle havaya ateş ederek çakalların tavuklara yaklaşmasını önlüyor. Gülistan teyze, omzunda tüfeğiyle tavuklarını korumak için gece gündüz nöbette.
Çakalların tavuklara saldırdığını ifade eden Gülistan Kurt, "Çakallar, tavuklarımızın kuyruklarını koparttı. 15-20’ye yakın tavuğumuzu götürdü, komşularında tavuklarını götürdü. Ben de şimdi tüfek omzumda çobanlık ederek tavukları dışarıda dolaştırıyorum" dedi.
Gülistan teyzenin eşi Ahmet Kurt, tavukları korumak için eşine tüfek kullanmayı öğrettiğini belirterek, "Önceden çakallar Artvin yöresindeydiler. Barajların su dolması ile birlikte bu bölgede çakal sayısı arttı. Tavuklarımızı dışarı bırakamıyoruz, çakalları tavuklardan uzak tutmak için sürekli başlarında bir çoban gibi duruyoruz. Tüfekle havaya ateş ederek çakalları uzak tutuyoruz. Önceden tilkilere bağırınca bırakıp kaçıyordu. Çakallar tilkilerden çok daha fazla zarar veriyorlar. Tavukları kümesten dışarı bırakınca başında çobanlık ediyoruz. Ben ustayım, arada sırada dışarıda işerim oluyor, hanıma tüfek kullanmayı öğrettim. Ben olmadığım zamanlarda tüfekle havaya ateş açarak tavuklarımızı koruyor" diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Nizam Aydın ise, "Çakallar öyle çoğaldı ki yanımızdan tavuğu kapıp götürüyor, bir şey yapamıyoruz. Tilkiye bağırınca bırakıyor tavuğu ama çakallar tutunca bırakmıyor. Müdahale etsek de mümkün değil, bırakmıyor" şeklinde konuştu.

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