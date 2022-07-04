68 yaşındaki Filistinli kadın İsrail hapishanelerinde hastalık ihmali nedeniyle öldü
68 yaşındaki Filistinli mahkum Saide Matar'ın ölümüyle, 1967 yılından bu yana İsrail hapishanelerinde ölen Filistinli sayısının 230'a ulaştığı kaydedildi.
İsrail hapishanelerinde tutulan 68 yaşındaki Filistinli mahkum Saide Matar’ın 'tıbbi ihmal' nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Filistin Mahkum ve Eski Mahkum İşleri Komisyonu, İsrail'in Damor hapishanesinde tutulan Matar'ın yetkililerin ilgisizliği nedeniyle tıbbi ihmalden yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Komisyona göre, kronik rahatsızlıklarından dolayı Matar'ın durumu son zamanlarda kötüleşmişti, yetkililer ise gereken önlemleri almaktan kaçınıyordu.
Komisyon Başkanı İbrahim Nacacra, 68 yaşındaki Filistinli kadının ölüm nedenini belirleyemediklerini fakat kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği yönünde bilgi edindiklerini söyledi.
(İsrailli yetkililerin) Matar'a yeterli tedavi imkanları sunmadıklarını belirten komisyon başkanı, Filistinli mahkumun gözaltında kötü koşullarda tutulduğunu savundu.
"Bıçaklı saldırı" iddiasıyla gözaltına alınmıştı
İsrail güçleri, 2021 yılında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Matar'ı gözaltına almıştı. Matar'ın gözaltına alındığı sırada İsrail güçlerince darp edildiği bildirilmişti.
İsrail hapishanelerinde şu an 32'si kadın, 170'i çocuk 4 bin 700 Filistinli mahkum bulunuyor.