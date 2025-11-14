67 hakemin dosyası TFF Tahkim Kurulu'nun incelemesinde! İtirazlar devam ediyor

  • İSTANBUL
Gündem

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan ceza alan 67 hakemin itirazlarını değerlendirmeye devam edeceklerini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "bahis oynama" sebebiyle PFDK'den 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 149 hakemden 67'sinin itirazının değerlendirildiği ve dosyalarının incelenmeye devam edeceği belirtildi.

PFDK'den ceza alan diğer 82 hakemle ilgili Tahkim Kurulundan henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan üst klasman hakemi Zorbay Küçük, üst klasman hakemi Melih Kurt ve klasman hakemi Mertcan Tubay ile ilgili inceleme PFDK'de devam ediyor.

