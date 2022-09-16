6+6 kuralı başladı! Galericilerden kilometre oyunu!

Geçtiğimiz ay fiyatları fahiş düzeyde artan araba piyasasını düzenlemek için alınan yeni kararla birlikte dün 6 bin kilometrenin altındaki araçların ilan sitelerinden kaldırılması gerekiyordu. Ancak gazeteci Emre Özpeynirci, 6000 kilometre altı araçların ilandan kaldırılmadığını, kilometre bilgisinin 6001 kilometre olarak güncellenerek aynen ilana konduğunu tespit etti. Peynirci, ayrıca yayına konulan yeni ilanlarda satıcıların isminin değiştirildiğini tespit etti.

6+6 kuralı nedir?

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte 16 Ağustos 2022 tarihinde yapılan düzenlemeye göre, ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak bu taşıtların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla gerçekleştirilebiliyor.

Bu şartlar sağlanmadan ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılamayacak.

Süre sona erdi

16 Ağustos 2022 tarihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlar adına tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının satışı için bu kişilere tanınan süre dün itibariyle sona erdi.

Kuralı ihlal edenlere ceza uygulanacak

Türkiye Noterler Birliği tarafından tüm ayrıntılarıyla birlikte Ticaret Bakanlığına iletilen ikinci el motorlu kara taşıtı satış kayıtları günlük olarak takip edilecek.

Bu kapsamda, yetki belgesiyle ikinci el araç ticareti yapanların kısıtlama dâhilindeki her bir satışına doğrudan idari para cezası uygulanacak.