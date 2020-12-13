65’lik maaşı ne kadar oldu? Yaşlılık maaşı nasıl alınır?

Her sene olduğu gibi bu yıl da asgari ücrete yapılan zamdan sonra 65 yaş aylığı ve engelli maaşı da zamlanacak. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar oldu? Engelli maaşı ne kadar? İşte, 65 yaş aylığı ve emekli maaşı ile ilgili merak edilip araştırılan detaylar…

Asgari ücretin artması 65 yaş aylığı alan kişileri de ilgilendiriyor. 65 yaş aylığı bağlanabilmesi için 65 yaş üstü kişinin ve eşinin gelirinin toplamının net asgari ücretin üçte birinden düşük olması gerekiyor.

65 yaşını doldurmuş yoksul vatandaşlara bağlanan aylık 637 liradan 672 liraya çıktı. 65 yaş aylığından yararlanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) gelir veya aylık alınmaması, nafaka bağlanmamış olması veya nafaka bağlanması mümkün olmaması gerekiyor.

Yaşlılık maaşı nasıl alınır?

- Hiçbir sosyal güvencesi olmayan (SSK, Emekli Sandığı, Bağkur),

- 65 yaşını doldurmuş

- Aylık geliri muhtaçlık sınırının altında olan

- SGK'ya prim ödemeyenler Kaymakamlığa başvuruda bulunabilirler. Ayrıca nafaka alan, asgari ücretin 1/3’ünden (üçte birinden) fazla olan kişiler yaşlılık aylığı alamaz.

65 yaş aylığı başvurusu nereye yapılır?

Yaşlılık maaşından yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu Kaymakamlıklardaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurmak gerekiyor.

65 yaş aylığı nereden alınır?

Emeklilik aylığına hak kazanıldıktan sonra ilk maaş ikametgahın olduğu ilçedeki bir Ziraat Bankası'na yatırılır. Sonraki ödemeler PTT üzerinden yapılır.