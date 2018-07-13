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657’de reform zamanı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle devletin işleyişi daha aktif hale gelecek. 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası yeniden düzenlenecek.

13 Temmuz 2018 Cuma 10:39
657’de reform zamanı

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin etmesi ve bakanların açıklanmasıyla birlikte yeni bir yönetim biçimine geçti. Devlet yapısının çağa uygun ve yeni sistemle uyumlu hale gelmesi için ilk Kanun Hükmünde Kararname’ler hafta başında Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. KHK’larla ‘neşter’ vurulan konulardan birisi de kamu personel rejimi oldu.

55 MADDEDE DEĞİŞİKLİK YAPILACAK

Devleti, daha aktif hale getirmek için KHK ile yapılan düzenlemelerden başlıcaları şöyle:

Kamuda bankamatik memurluğu dönemi kapanıyor. ‘Kızak kadrolar’ azaltılacak, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nda 55 maddede teknik düzenleme yapılacak.

Öğretmen olarak en az 8 yıl hizmeti olanlar müfettiş yardımcısı olabilecek.

Daire başkanı ve altı kadrolar, üst kademe yöneticisi sayılmayacak.

Emekli olacak TRT personeline yüzde 30-50 fazladan ikramiye verilecek.

Hakim ve savcılar hariç olmak üzere statülerine bakılmaksızın bir pozisyonda çalışan tüm memurların kurumlar arası görevlendirilmeleri bir yılı aşmayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na MEB’deki gibi sözleşmeli statüde alacağı personele 4 yıl hizmet şartı, daha sonra da 2 yıl kadrolu olarak çalışma şartı getirildi.

Tüm müsteşar kadroları kaldırıldı. Müsteşarın görevini Bakan yardımcısı yürütecek.

Emekli olacak TRT personeline yüzde 30-50 oranında fazladan ikramiye verilecek. 65 yaş haddinden emekliliğine 5 yıl kalanlar talep ederse ikramiyesi yüzde 30 fazla ödenecek.

Özel sektörde 5 yıl çalışan kurum başkanı, genel müdür ya da vali olabilecek. Ayrılana tazminat da var.

ÜÇLÜ KARARNAME DÖNEMİ BİTTİ

Üç numaralı KHK ile kamu-kurum ve kuruluşlarındaki atama usulleri belirlenmiş oldu. Bu KHK’larda önemli detaylar bulunuyor. Daha önce üçlü kararname ile atanan bürokratlar, ilgili bakanın teklifi ile ya da doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Bakan yardımcıları, kurum başkan ve genel müdürler ile valileri doğrudan Cumhurbaşkanı atayacak.  Kurum başkanları ve genel müdür kadrolarına atanmak için 4 yıllık üniversite mezunu olmak, alanında en az 5 yıl sigortalı çalışmış olmak yeterli olacak. Bu görevlere özel sektörde en az 5 yıl görev yapmış kişiler de atanabilecek.

KİMLER ÖZELDEN GELEBİLİR?

Özel sektörden de atama yapılabilecek görevlerden bazıları şöyle: Diyanet İşleri Başkanı, MİT Başkanı, MGK Genel Sekreteri, Savunma Sanayi Başkanı, Bakan Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Ofis Başkanları, Cumhurbaşkanlığı Kurul Başkanları, TRT Genel Müdürü, Merkez Bankası Başkanı, Özelleştirme İdaresi Başkanı, Sayıştay Başsavcısı, Valiler, Büyükelçiler, TMSF Başkanı, YÖK üyeleri, GİB Başkanı, SGK Başkanı, KOSGEB Başkanı, genel müdürler, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü, TOKİ Başkanı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 10:39
  1. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
  2. 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası
  3. reform

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