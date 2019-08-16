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650 milyon liralık tutarlı kira sertifikası ihracı

650 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracı gerçekleştiren Ziraat Katılım'da Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük, açıklamalarda bulundu.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:39
650 milyon liralık tutarlı kira sertifikası ihracı

Ziraat Katılım Bankası, 650 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladı. 98 gün vadeli ihraca talep yağdı.

Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük, kira sertifikası ihracına gelen talepten memnun olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bugüne kadar kira sertifikası ihraçlarıyla temin ettiğimiz fonlama tutarı 9,6 milyar TL’yi buldu. Bundan önceki ihraçlarımızda olduğu gibi gerçekleştirdiğimiz 650 milyon TL’lik kira sertifikası ihracımızın gördüğü ilgi bankamızın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini gösteriyor.

Karakütük, gelecek dönemde de ülke adına hep beraber çalışmaya; katılım bankacılığının ruhunu temsil eden ‘paylaştıkça daha fazlası’ ilkesiyle büyümeye devam edeceklerini dile getirdi.


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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:39
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