65 yaşındaki dilencinin üzerinden çıkan para şok etti Eskişehir'de dilenci denetim ekiplerinin yaptığı çalışmada yakalanan 65 yaşındaki dilencinin üzerinden 6 bin 845 lira çıktı.

Eskişehir'de 65 yaşındaki dilencinin üzerinde 6 bin 845 lira bulundu. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Odunpazarı ve Tepebaşı belediyeleri zabıta müdürlükleri personellerinin de katılımıyla oluşturulan dilenci denetim ekipleri, kent genelinde çalışma başlattı. İdari para cezası uygulandı Gündoğdu Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda dilenen 65 yaşındaki A.A'nın üzerinden çıkan ve dilencilik yaparak temin ettiği belirlenen 6 bin 845 liraya el konuldu. Yakalanan dilenciye, idari para cezası uygulandı.

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