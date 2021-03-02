  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 65 yaş yasakları hangi illerde kalktı? 20 yaş altı yasakları hangi illerde devam ediyor?
Gündem

65 yaş yasakları hangi illerde kalktı? 20 yaş altı yasakları hangi illerde devam ediyor?

65 yaş yasakları hangi illerde kalktı, 65 yaş yasakları hangi illerde devam ediyor? 65 yaş yasakları hangi saatler arasında serbest? 65 yaş hangi saatlerde dışarı çıkıyor? Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş hangi saatlerde dışarıya çıkabilecek? Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 20 yaş altındakiler sokağa çıkma saati kaç? soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni normalleşme kararları sonrası merak edilmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 09:53:00 - 2021-03-02 10:05:03
65 yaş yasakları hangi illerde kalktı? 20 yaş altı yasakları hangi illerde devam ediyor?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkan iller hangileri?  İçişleri Bakanlığı, 81 ile normalleşme konulu genelge gönderdi. Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokak kısıtlaması uygulanacak. İşte 65 yaş ve üzerinin sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı iller ve yasağın devam ettiği iller ile yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş ve üzerindekiler ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma saatleri.

Türkiye’nin korona risk haritası

Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı

Düşük riskli iller hangileri?

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır COVID-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı.

Orta riskli iller hangileri?

Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

Yüksek riskli iller hangileri?

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, koronavirüs vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Çok yüksek riskli iller hangileri?

Koronavirüs vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BIS uyardı: 1 trilyon dolar buhar olacak
Ekonomi

BIS uyardı: 1 trilyon dolar buhar olacak

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) raporuna göre verilen teşviklerin süresinin bitmesiyle şirket iflaslarının artacağı ve bu dalganın dünyü..
Murat Karayılan'ın eli kolu kesildi! En yakınındaki isimlerden biri teslim oldu, herkesi ifşa etti
Gündem

Murat Karayılan'ın eli kolu kesildi! En yakınındaki isimlerden biri teslim oldu, herkesi ifşa etti

Terör örgütü PKK elebaşısı Murat Karayılan'ın Gara Dağı sorumlusu olarak atadığı terörist teslim oldu, halen dağda olan teröristleri fotoğra..
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalktı?
Yaşam

Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalktı?

Sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı iller? Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanıyor..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay