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Aktüel

65 yaş ve üzeri vatandaşlara yağmur engeli

Kilis’te 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan sokağa çıkanlar yağmur engeline takıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 15:37:56 -
65 yaş ve üzeri vatandaşlara yağmur engeli

Kilis’te 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan sokağa çıkanlar yağmur engeline takıldı.


Tüm Türkiye’de olduğu gibi 65 yaş ve üzerine 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te öğleden sonra yağmur yağması nedeniyle az sayıda 65 yaş ve üzerinde kişi çarşıya çıktı. Ramazan Bayramı’nın birinci günü olması nedeniyle yaşlıların bir kısmı sokağa çıktı. Bazı yaşlılar, dışarı çıktıklarını ama iş yerlerinin kapalı olduğunu, ihtiyaçlarını gideremediklerini ifade etiler.

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