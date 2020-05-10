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Aktüel

65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı

Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Erzurum’da uzun bir aradan sonra ilk kez verilen izin kapsamında sokağa çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 15:59:46 -
65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı

Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Erzurum’da uzun bir aradan sonra ilk kez verilen izin kapsamında sokağa çıktı.


Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların bugün saat 11.00-15.00 arasında sokağa çıkmalarına izin verildi. Erzurum’da da vatandaşlar izinle birlikte cadde ve meydanlara akın etti. Yaklaşık 2 ay sonunda 4 saatlik sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan kimi alışveriş yaptı, kimi de açık havanın tadını çıkardı. Sokağa çıkma izni geldiği için çok mutlu olduklarını ifade eden vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiler.

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