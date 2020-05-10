65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı

DİYARBAKIR (AA) - Mardin, Elazığ, Siirt ve Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.

Elazığ'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler istisna uygulanması kapsamında uzun aradan sonra ilk defa sokağa çıktı.

Uygulama kapsamında uzun bir süre sonra dışarı çıktığını belirten 80 yaşındaki Akif Yalın, uygulamanın çok iyi olduğunu belirterek yürüme fırsatı bulduğunu söyledi. Dışarı çıkamadığı için arkadaşlarını özlediğini aktaran Yalın, "Başka bir sıkıntım olmadı. Devletin yapmış olduğu bu uygulama çok güzel. Zaten devlet bütün bu uygulamaları bizim için yapıyor. Allah devlete zeval vermesin, Allah devletimizi korusun." dedi.

- "Bize en güzel Anneler Günü hediyesi oldu"

Kıyafet Timuroğlu (82) da kendileri için sağlanan bu imkanı fırsata çevirerek kızıyla dışarı çıktıklarını söyledi.

Dışarıda yürümeyi çok özlediğini, gittiği yerlerde fotoğraf çektirdiğini vurgulayan Timuroğlu, "Yaşanan sıkıntıdan sonra hiç evden dışarı çıkmadım. Çok memnunuz devletimizden. Anneler Günü'nde bize 4 saat izin verdi. Çıktık biraz hava aldık. Bize en güzel Anneler Günü hediyesi oldu." diye konuştu.

Mehmet Çalı da "45 gündür içerideyim, arkadaşlarımı ve dışarıda hava almayı özlemiştim." dedi.



- Mardin

Mardin'de başta 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı olmak üzere şehrin farklı noktalarındaki yeşil alanlara 65 yaş üstü vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar da tarihi camilerin önlerinde yürüyüş yaptı, banklarda oturarak güzel havanın tadını çıkardı.

Osman Ak (67), yeni koronavirüs tedbirlerinin çok yerinde olduğunu kaydederek "Allah devletimize zeval vermesin, yaptıklarını hiçbir ülke yapmamış. Bugüne kadar böyle bir hüküm görmedik. Hem maske dağıtıyor hem ihtiyaç sahiplerine yardım yapıyor. Allah razı olsun herkesten." ifadesini kullandı.

Parkta yürüyüş yapan Zahide Güzel de yeşil alanda yürümeyi çok özlediğini belirtti. Anneler Günü'nde dışarı çıkmanın kendileri için en güzel hediye olduğunu dile getiren Güzel, "Ağaçları, çiçekleri insanları özledim. Muhabbet etmeyi özledim. Bugün Anneler Günü dışarı çıktık, bize hediye oldu." dedi.

- Diyarbakır

Yenişehir ilçesinde oturan Mahmut Gerger (67), salgına karşı alınan tedbir kararlarını desteklediğini vurgulayarak "Evde dizlerimiz tutulmuştu, dışarıyı çok özledik. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Parkta yürüyüşe çıkan Türkan İpek (65) ise kendileri için sağlanan bu imkanı fırsata çevirerek oğluyla dışarı çıktıklarını söyledi. Dışarıya çıktığı için mutlu olduğuna işaret eden İpek, "Hem dinlendik hem de hava aldık." ifadesini kullandı.

Güllü Yılmaz (75) ise uzun süre dışarı çıkamadığı için arkadaşlarını özlediğini anlatarak "Daha önce böyle bir salgın görmemiştik. Bugün güzel havada gezdik, oturduk. Arkadaşlarımızı çoktan görmemiştim, onlara selam verdik." diye konuştu.

- Siirt

Siirt'te ise 65 yaş üstü vatandaşlar yoğun olarak Güres Caddesi'nde yürümeyi tercih etti.

Uzun aradan sonra dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren yaşlılar, yeni koronavirüs salgının sonra ermesi için dua ettiklerini ile getirdi.









