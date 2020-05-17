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65 yaş ve üstü vatandaşlar İstanbul sokaklarını doldurdu

İstanbul’da 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkma izninin başlamasıyla birlikte deniz kenarına akın etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 14:47:47 -
65 yaş ve üstü vatandaşlar İstanbul sokaklarını doldurdu

İstanbul’da 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkma izninin başlamasıyla birlikte deniz kenarına akın etti.


İstanbul’da 65 yaş ve üstü vatandaşlar ikinci kez İstanbul sokaklarını doldurdu. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ikinci kez izinli olarak dışarıya çıktı. İstanbul’da havaların aşırı sıcak olması nedeniyle park ve sahillere akın eden yaşlılar renkli görüntüler oluşturdu.


Güneşli havanın tadını çıkaran yasak kapsamındaki vatandaşların hepsinin maskeli ve eldivenli şekilde dışarıya çıktığı görüldü. Sosyal mesafe kuralına da dikkat eden vatandaşlar banklarda otururken, bazı vatandaşlar da sahilde yürüyüş yaptı. Bir vatandaş sahildeki martılara simit atarken diğer vatandaşın da deniz kenarında namaz kıldığı görüldü.

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