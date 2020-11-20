65 yaş üzerine dev hizmet!

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Adrese Teslim Şifre Başvuruları" hizmetinin pilot bölge olarak seçilen Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşlar için başladığını duyurdu. Açıklamaya göre, uygulama pilot çalışmalarının tamamlanmasının ardından tüm Türkiye'de başvuruya açılacak.

Koç, daha önce e-Devlet şifresi almamış 65 yaş üzeri vatandaşların, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden başvuru formunu doldurarak, e-Devlet Kapısı şifresinin adreslerine teslim edilmesini talep edebileceklerini ve başvurularının durumlarını izleyebileceklerini kaydetti. "Hizmet, pilot çalışmalarının tamamlanmasının ardından tüm Türkiye'de başvuruya açılacak" ifadesini kullanan Koç, şifre tesliminin, ilgili kişiyle yüz yüze kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra verileceğini ifade etti.