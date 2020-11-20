  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 65 yaş üzerine dev hizmet!
Gündem

65 yaş üzerine dev hizmet!

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 65 yaş üzerine adrese teslim e- Devlet şifresi uygulamasının pilot çalışmasını başlattıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 14:31:00 -
65 yaş üzerine dev hizmet!

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Adrese Teslim Şifre Başvuruları" hizmetinin pilot bölge olarak seçilen Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşlar için başladığını duyurdu. Açıklamaya göre, uygulama pilot çalışmalarının tamamlanmasının ardından tüm Türkiye'de başvuruya açılacak.

Koç, daha önce e-Devlet şifresi almamış 65 yaş üzeri vatandaşların, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden başvuru formunu doldurarak, e-Devlet Kapısı şifresinin adreslerine teslim edilmesini talep edebileceklerini ve başvurularının durumlarını izleyebileceklerini kaydetti. "Hizmet, pilot çalışmalarının tamamlanmasının ardından tüm Türkiye'de başvuruya açılacak" ifadesini kullanan Koç, şifre tesliminin, ilgili kişiyle yüz yüze kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra verileceğini ifade etti.

E-Devlet müthiş bir olaya daha imza atıyor! Vatandaşları sevindiren uygulama
E-Devlet müthiş bir olaya daha imza atıyor! Vatandaşları sevindiren uygulama

Teknoloji

E-Devlet müthiş bir olaya daha imza atıyor! Vatandaşları sevindiren uygulama

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Pazartesi günü başlıyor
Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Pazartesi günü başlıyor

Gündem

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Pazartesi günü başlıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a sert tepki
Siyaset

Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a sert tepki

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğu ile ilgili aç..
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Yeni yılda hayata geçecek
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Yeni yılda hayata geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “İnsan Hakları Eylem Planı”na ilişkin kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Akademisyenler ve STK temsilcileri..
Bülent Arınç'ın sözlerine MHP'den ilk tepki
Gündem

Bülent Arınç'ın sözlerine MHP'den ilk tepki

Bülent Arınç'ın "Selahattin Demirtaş tahliye edilmeli" sölerine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danı..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay