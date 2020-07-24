65 yaş üzeri ve kronik hastalara ‘aşılarınızı yaptırın’ çağrısı

AHEF Basın Yayın ve Bilişim Komisyonu Üyesi Dr. Emine Özden Gezer, Akit aracılığı ile yaptığı çağrıda, kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabet, astım, kronik böbrek hastalığı ve KOAH olanların ile 65 yaş üzeri kişilerin her yıl mutlaka grip aşısı yaptırması gerektiğini belirterek, “Kronik hastalığı olan ve 65 yaş üzeri yaştakiler için hayatlarında bir kez zatürre aşısı yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Tüm Aile Sağlığı Merkezlerinde grip ve zatürre aşıları ücretsiz olarak yapılmaktadır. Sağlığımızın korunması açısından aşılanma çok önemli. Sağlıklı bir toplumun ancak sağlıklı bireyler tarafından oluştuğu unutulmamalıdır. Bu nedenle biz Aile Hekimleri olarak hem çocuklarınızı, hem kendinizi hem de anne ve babalarınızı alıp Aile Sağlığı Merkezleri’nde aşılanma durumunuzu öğrenmenizi ve gerekli aşılarınızı olmanızı tavsiye ediyoruz” dedi.

Reçetesiz ilaç temini sonlandırıldı

Türkiye’de Kkoronavirüs vakalarının görülmesinin ardından ilk günlerde alınan tedbirler kapsamında uygulanan reçetesiz ilaç ve malzeme temini uygulaması ise sona erdi. AHEF Genel Sekreteri Uzm. Dr. Hüseyin Güntürkün konuyla ilgili şunları söyledi: “Ülkemizde Covid-19 pandemisinin ilk günlerinde, AHEF olarak önerimiz doğrultusunda ve Coronavirus bilim kurulunun da desteği ile hayata geçirilen; kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporu bulunan hastaların reçetesiz ilaç ve malzeme temini uygulaması ne yazık ki sonlandırıldı. İlgili düzenleme, özellikle Kovid-19 için riskli bireylerin hastane ve aile sağlığı merkezlerine başvurularını azaltarak, olası riskleri ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. Uygulamanın devam etmesi Kovid-19 nedeniyle ölüm oranlarının azalmasında büyük öneme sahiptir. Hatta, kronik hastaların reçetesiz ilaç temini belirli kurallara uygun şekilde devam ettirilmeli, kronik hastalık takipleri periyodik aralıklarla ve ilgili branş uzmanları ya da aile sağlığı merkezlerinde yapılması koşuluyla hastaların reçetesiz ilaç alımları pandemi sonrasında da sürdürülmelidir. Uygulamanın iş yükünü azaltmak dışında, kronik hastalıkların takipleri ve izlemler konusunda birinci basamak sağlık hizmet kalitesini, nitelikli sağlık hizmetini arttıracağına inanıyorum.”