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Gündem 65 yaş üzeri vatandaşların bir kısmı aşı yaptırmadı
Gündem

65 yaş üzeri vatandaşların bir kısmı aşı yaptırmadı

Türkiye'deki son durumla ilgili Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşı tanımlaması yapılan 65 yaş üzeri vatandaşların, yüzde 23,6'sının aşı yaptırmadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 22:59:00 -

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Bakan Koca, ülkede yapılan aşılamalar hakkında bilgi verdi. Bakan Koca, aşı tanımlamalarının yapılmasına rağmen aşı yaptırmayanların olduğu dikkatini çekerek şunları söyledi:

"65 yaş üstünün yüzde 23,6'sı aşı yaptırmadı"

"65 yaş üstü vatandaşlarımızın yüzde 23,6'sı, aşısı tanımlandığı halde halen aşısını yaptırmış durumda değil.

"Aşılama sonrası neredeyse yarı yarıya düştü"

65 yaş üstü vatandaşların 1 Ocak itibarıyla toplam vaka içindeki oranı 17,7 iken şimdi yüzde 8,2. Aşılama sonrası neredeyse yarı yarıya düştü"

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