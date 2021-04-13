65 yaş üstü yasakları neler?
65 yaş üstü yasakları döndü mü? Koronavirüs salgını sebebiyle yeni kısıtlamalar 14 Nisan itibariyle uygulanmaya başlayacak. 81 ilde vatandaşlar 65 yaş üstüne yeni yasaklar gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Peki, 65 yaş üstüne yeni yasaklar neler?
Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle yeni kısıtlamalar uygulanmaya başlanacak. Özellikle 65 yaş üstü hangi yasakların uygulanacağını araştırmaya başladı.
65 yaş üstü yasakları neler?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından “65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz” açıklamasında bulundu.