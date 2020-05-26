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Yerel

65 Yaş üstü vatandaşlara TSM ziyafeti

Güngören Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sokağa çıkma izni olan 65 yaş üstü vatandaşlar için özel bir etkinlik organize etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 16:34:00 -
65 Yaş üstü vatandaşlara TSM ziyafeti

Saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında sokağa çıkan vatandaşlar Güngören Park'ta Türk Sanat Müziği ziyafeti yaşadı. Ağaçların gölgesi altında hem dinlenen hem de sanat müziği dinleyen vatandaşlar büyük keyif aldı. Hem kulaklara hem de ruha dokunan şarkılara vatandaşlar da eşlik etti. Yaklaşık 3 saat süren etkinlik sonunda vatandaşlar Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir'e teşekkürlerini iletti.

BAŞKAN DEMİR BAYRAM MESAJI YAYINLADI

Öte yandan Başkan Bünyamin Demir de, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Demir mesajında, "Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi en sıcak şekilde hissettiğimiz ancak bu sene birbirimizden ayrı kaldığımız Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim tüm İslam coğrafyasına huzur, barış ve esenlikler versin ve tekrar Ramazan-ı Şerife kavuşmayı nasip etsin" dedi.

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