65 yaş üstü vatandaşlara kontrollü seyahat izni

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “65 yaş üstü büyüklerimiz eğer memleketlerine gitme noktasında sabit bir yere gittiğinden emin isek ve sağlık sorunları yoksa ilgili kaymakamlıktan yanlarında 1 zorunluysa 2 kişi tek yönlü gidiş olmak kaydıyla 1 aylık zaman zarfında dönmemek üzere bir izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın açıklaması sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sağlık turizmine ilişkin soruya Koca, sağlık turizmini çok önemsediklerini vurgulayarak, “Bu süreçte sağlık turizmini de kontrollü bir şekilde yapmayı amaçlıyoruz. Sağlık turizmi erken başlattık yani bugünden itibaren. Özellikle pandemi açısından sorunun daha minimal olduğu 31 ülke için bu başlatılmış oldu. Tabi şu an uluslarası uçuşların olmadığını biliyoruz. Burada gerektiğinde talebe göre seferleri de düzenlenebilir olacak.Biz bu sağlık turizmini yaparken özellikle bulundukları bölgede son iki gün içinde testlerini yapmış olmalarını önemsemekle birlikte Türkiye’ye gelişlerinde de bu testlerin yapılmasını şart koşuyoruz. Yanlarında gelecek kişilerin en fazla iki kişi olmak ve onların da burada hangi şartlarda kalabileceklerini belirten bir genelgemiz de oldu” şeklinde yanıt verdi.

Hastalığın bulaş oranı R0 değerine ilişkin soruya yanıt veren Koca, “Daha çok burada önemli olan hastalığın yayılım hızını gösteren bir kat sayı. Bu kabaca R değeri olarak çünkü r0 değeri var, RT değeri var. Birçok bu anlamda halk sağlığının üstünde durduğu değişik bu durumları ifade eden durumlar var. Kabaca R değeri olarak söylediğimizde geçen bir oran vermiştim. O özellikle bugüne kadarki dönemin ortalaması olan bir R değeriydi. Bugün itibariyle R değeri olarak söylediğimizde bu oranın 0,72 olduğunu söyleyebilirim. Her geçen gün oranın düştüğünü, bulaşıcılık hızının azaldığını gösteren bir oran” dedi.

YKS ve LGS sınavında maske kullanımının nasıl gerçekleşeceğini açıklayan Koca, “Bu konuyla ilgili bir rehber yayınlanmış olacak. Bütün öğrencilerimizin maskeyle sırasına oturması istenecek yani herkesin maskeyle imtihana gireceği sıraya oturması sağlanacak ve mesafe koruyabiliyor ise o durumda maskesini çıkarmasını bilim kurulu öneriyor” ifadelerini kullandı.

Covid-19’u kuluçka döneminde tespit edebilecek erken tanı kiti çalışmalarının durumu hakkındaki soru üzerine Koca, “Bu konuyla ilgili birçok çalışma var. Hem TÜBİTAK’ın hem de Bakanlığın desteklediği 20’ye yakın çalışma var. Bu çalışmaların bir kısmı antikor bir kısmı PCR ile ilgili. Genelde daha hızlı sonuç verme odaklı çalışmalar. Bazılarında yol aldığını görüyoruz. Esas şu dönemde üzerinde durduğumuz antikor testinin hızlı eliza yöntemiyle yapılabilir olmasını önemsiyoruz. Çünkü eliza yöntemiyle yapılan testin yüzde 100’e yakın 99 oranda doğruluk payının olduğunu biliyoruz” ifadelerini kaydetti.

Testlerdeki iniş çıkışlara ilişkin soruya ise Koca, “Bilim Kurulunun kimlere test yapılabilir diye bir algoritması vardı. Bu çerçevede müracaat edenlerden numuneler alınarak yapılmış oluyor. Ayrıca OSB ve benzeri yerlerde de test oranlarını giderek artırıyoruz. Önümüzdeki dönem bu test sayılarını semptom veren kişilerde değil belli bölgelerde herkese yapılması şeklinde bir algoritmaya dönmüş oluyor. Şu an OSB’lerde 50 bin test yapıldı bu 50 bin test içinde pozitif çıkma oranı binde 3,5” şeklinde cevap verdi.

65 yaş üstü büyüklere bir müjdeleri olacaklarını belirten Koca, “65 yaş üstü büyüklerimiz eğer memleketlerine gitme noktasında sabit bir yere gittiğinden emin isek ve sağlık sorunları yoksa ilgili kaymakamlıktan yanlarında 1 zorunluysa 2 kişi tek yönlü gidiş olmak kaydıyla 1 aylık zaman zarfında dönmemek üzere bir izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak. Bu hareketliliği sağlayan bir unsura dönmemeli. Gidilen noktada evden çıkmayacakları, izole edilecekleri noktasında emin olmalıyız” dedi.

Bayramdan sonra gelecek turistlere ilişkin soruya Koca, “Bu sezonu kontrollü yapmak istiyoruz. Mesela Haziran için daha önceki dönemlere göre olabilecek turist sayısının yüzde 20’yi geçebileceğini düşünmüyoruz. Ama bunu yaparken özellikle riskli ülkelerle ilgili zamana yayarak, o bölgedeki salgını da değerlendirerek bir dinamik süreç içinde planlanır olacak. Bir takvimle ülkeler planlanıyor” şeklinde yanıt verdi.

Koca, ikinci dalgaya ilişkin soruya, “İkinci dalga riski şu dönemde düşünmüyoruz. Bu hareketliliğin kontrollü olması gerekiyor. İkinci bir dalga doğrusu beklemiyoruz, eğer kurallara uyarsak” diye yanıt verdi.