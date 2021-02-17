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Gündem 65 yaş üstü vatandaşlara güzel haber! İstanbul'da da başladı
Gündem

65 yaş üstü vatandaşlara güzel haber! İstanbul'da da başladı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 65 yaş üzeri vatandaşlar için uygulanan "adrese teslim e-Devlet şifresi" hizmetinin, Ankara'dan sonra İstanbul'da da başladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 15:33:00 -
65 yaş üstü vatandaşlara güzel haber! İstanbul'da da başladı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, daha önce e-Devlet Kapısı şifresi almayan 65 yaş üstü vatandaşların "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerindeki başvuru formunu doldurarak, şifrenin adreslerinde kendilerine teslim edilmesini talep edebileceklerini, söz konusu başvuruların durumlarını da takip edebileceklerini belirtti.

Pilot uygulamanın 17 Kasım 2020'de Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde başladığını, daha sonra tüm Ankara için devam ettiğini anlatan Koç, "Ankara'da yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların kullanımına sunulan Adrese Teslim Şifre Başvurusu hizmeti, İstanbul'da da başladı." diye konuştu.

Koç, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan şifre talebinin PTT AŞ'ye iletildiğini, PTT kargo personelinin de şifreyi vatandaşa teslim ettiğini belirterek, vatandaşın, şifre zarfını teslim aldıktan sonra e-Devlet Kapısı giriş sayfasına aktivasyon için T.C. Kimlik Numarasını ve beraberinde istenen gerekli kimlik bilgilerini girerek hesabını aktif hale getirdiğini bildirdi. Koç, "Hizmet, pilot çalışmaların tamamlanmasının ardından tüm Türkiye'de başvuruya açılacak." dedi.

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