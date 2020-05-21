  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayram namazı evde kılınır mı? | Bayram namazı nasıl kılınır?

Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı arasında önemli görüşme

Bayram namazı kılınacak mı? | Camide bayram namazı kılınacak mı?

Gümrük vergisinde bir adım daha

Casper, yeni Nirvana C350 Notebook’u tanıttı
için kalan
Aktüel

65 yaş üstü vatandaşlara bayram tıraşı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşların bayram tıraşlarını yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:23:45 -
65 yaş üstü vatandaşlara bayram tıraşı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşların bayram tıraşlarını yaptı.



Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede sosyal güvencesi ve kimsesi olmayan yaşlı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasını da göz önünde bulundurarak yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde bayram tıraşı ihtiyacını da düşünerek örnek bir uygulamaya imza attı. Büyükşehir Belediyesi, ekiplerini evlere göndererek 65 yaş üstü ve bakım hizmeti alan vatandaşları maske ve eldiven takarak hijyen kurallarına uygun biçimde bayram tıraşlarını yaptı.



Uygulama kapsamında evlerinde tıraş olan vatandaşlar, “Böyle bir uygulama bizleri çok memnun etti. Yasa kapsamında sokağa çıkmamız yasak. Yaklaşan bayram öncesi nasıl tıraş olacağımızı düşünüyorduk. Muğla Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz” dediler.


Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “Berber ve kuaförlerin açılması ile birlikte evde bakım hizmetlerinde yararlandığımız ve sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşlarımızı en hijyenik koşullarda mevzuatın gerektirdiği şekilde Bayram tıraşlarını yapıyoruz” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı