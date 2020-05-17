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65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla evlerine döndü

İstanbul’da korona virüs nedeniyle belli gün ve saatlerde dışarıya çıkabilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar kısıtlamanın tekrar başlamasıyla evlerine döndü.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 18:43:29 -
65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla evlerine döndü

İstanbul’da korona virüs nedeniyle belli gün ve saatlerde dışarıya çıkabilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar kısıtlamanın tekrar başlamasıyla evlerine döndü.


Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke çapında bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda yeni yayınlanan genelge ile en riskli grupta olan 65 yaş ve üstü vatandaşların belli gün ve saatlerde sokağa çıkmalarına karar verildi. Son genelgeye göre bugün 12:00-18:00 saatleri arası sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, özellikle park ve bahçelerde gezintiye çıktı. Saat 18:00 itibariyle biten sokağa çıkma serbestinin sona ermesiyle vatandaşlar evlerine döndü.


Eşiyle beraber dışarıya çıktığını ifade eden Mehmet Öcal, "Yapılanlardan memnunuz. Bu 2’nci çıkışımız. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder. Hatta biraz daha genişletilirse daha memnun oluruz. Zaten birazdan da evimize gideceğiz. Bu çalışmaları yapan sağlıkçılarımız, herkese teşekkür ederiz. 56 gün evden çıkmamıştık. İhtiyaçlarımızı çoluk çocuğumuz getiriyordu. Şimdi de eve gideceğiz, zaten biraz sonra sokağa çıkma yasağı da başlayacak o duruma fırsat vermeyeceğiz’’ dedi.

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