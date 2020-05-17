65 yaş üstü vatandaşlar sıcağa aldırmadı

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkışları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlar, saat 12.00 itibariyle sokağa indi. Bazı vatandaşlar park alanlarına, bazı vatandaşlar ise mezarlığa akın etti.

Orhangazi’de 65 yaş üstü vatandaşlar saat 12.00’den sonra sokaklara döküldü.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında evden çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara verilen 6 saatlik sokağa çıkma serbestliğinde Orhangazi’de Cumhuriyet alanı başta olmak üzere, dinlenme alanları, park alanları ve mezarlıkların yolunu tutan vatandaşlar, yürüyüş yapıp günün tadını çıkardı. Sıcağa aldırış etmeyen vatandaşlar 6 saatlik iznin tadını çıkardı.