65 yaş üstü vatandaşlar dışarı çıktı
Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar dışarı çıktı.
Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar dışarı çıktı. Vatandaşlar saat 20.00’ye kadar dışarıda bulunabilecek.
Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar, Fatih’te dışarı çıktı. Fatih’te dışarı çıkarak parklara giden vatandaşlara Fatih Belediyesi ekipleri tarafından karşılanarak çeşitli ikramlarda bulunuldu. Vatandaşlar saat 20.00’ye kadar dışarıda bulunabilecek.