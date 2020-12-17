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Yaşam 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaçta bitiyor? | 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri
Yaşam

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaçta bitiyor? | 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri

Koronavirüs salgını sebebiyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarıyla ilgili bazı kısıtlamalar uygulanıyor. 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa hangi günler saat kaçla kaç arası çıkabileceklerini araştırıyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa ne zaman çıkabilir? | 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri | 65 yaş üstü sokağa çıkma saati kaçta başlıyor?

Yeniakit Publisher
2020-12-17 10:51:00 -
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaçta bitiyor? | 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri

65 yaş üstü dışarı çıkma saatleri | Tüm dünya koronavirüse karşı büyük bir mücadele içerisinde. Salgında en büyük risk grubu olarak 65 yaş üstü vatandaşlar gösteriliyor. Bu sebeple hem 65 yaş üstünü korumak hem de şehirlerdeki hareketliliği azaltmak için bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Peki, 65 yaş saat kaçta dışarı çıkabilir?

 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaçta bitiyor? | 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri

65 yaş üstü vatandaşlar 81 ilde hafta içi 10.00 ila 13.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma aracı kullanması da yasak. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşların hafta sonu dışarı çıkması yasak. 65 yaş üstü vatandaşlar hafta sonları temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri tarafından karşılanacak. Vatandaşlar Vefa Sosyal Destek Birimlerine 112, 155 ve 156 numaralı hatlardan ulaşabilir.

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