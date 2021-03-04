1 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısında yerinde karar dönemine geçildiği açıklandı. Böylelikle bazı illerde normalleşme adımları atılırken bazı illerde ise kararlar uygulanmaya devam ediyor. Pek çok kişi seyahat izin belgesi zorunluluğunun devam edip etmediğini araştırıyor. Peki, 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nereden nasıl alınıyor?

65 yaş üstü yasakları hangi illerde kaldırıldı?

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde; 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir.

Çok yüksek riskli iller: Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Adıyaman, Osmaniye

Yüksek riskli iller: İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

Orta riskli iller: Kars, Erzurum, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Bartın, Karabük, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Denizli, Aydın, Manisa, Bursa

Düşük riskli iller: Hakkari, Van, Şırnak, Siirt, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Şanlıurfa, Muş, Bitlis, Batman, Uşak

65 yaş üstü seyahat izin belgesi zorunlu mu? 65 yaş yasakları kalktı mı?

Çıkış, varış ve güzergah kentlerinde yüksek ya da çok yüksek risk grubundaki iller bulunması halinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı çocuk ve gençlerin şehirlerarası seyahatleri devam eden uygulamadaki gibi izne tabi olacak.

Bu kapsamda daha önce yayımlanan genelgede belirlenen esaslar çerçevesinde, seyahat izin kurullarından seyahat izin belgesi düzenlenmesi uygulamasına devam edilecek.

Çıkış, varış ve güzergah illerinde sadece düşük ve orta risk grubundaki şehirlerin bulunması halinde ise bu yaş grubundaki vatandaşların şehirlerarası seyahatleri için izin alınmasına gerek olmayacak.

Ayrıca 20 yaş altı gençler ve çocuklar yanlarında veli veya vasisinin bulunması şartıyla herhangi risk grubu ayrımı yapılmaksızın ve izne tabi olmaksızın şehirlerarası yolculuk yapabilecek.

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek.

Çok yüksek risk grubundaki illerde ise 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altının şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanımına yönelik kısıtlama sürecek.

65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı seyahat izin belgelerini kaymakamlık, valilik ve e devlet üzerinden almanız mümkün. E devlet’e TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra ‘E Başvuru’ sayfasından seyahat izin belgenizi alabilirsiniz.

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