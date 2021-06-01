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Yaşam 65 yaş üstü otobüse metrobüse binebiliyor mu?
Yaşam

65 yaş üstü otobüse metrobüse binebiliyor mu?

65 yaş üstü toplu ulaşım yasağı sürüyor mu? Merakla beklenen kabine toplantısı 31 Mayıs’ta yapıldı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. 65 yaş üstü vatandaşlar, toplu ulaşım yasağının kaldırılıp kaldırılmadığını araştırmaya başladı. Peki, 65 yaş üstü yasağı kalktı mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-01 17:05:00 -
65 yaş üstü otobüse metrobüse binebiliyor mu?

Koronavirüs salgınında risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik uzun zamandır çeşitli kısıtlamalar uygulanıyor. İki doz aşı olan 65 yaş üstü, toplu ulaşım yasağının devam edip etmediğini araştırıyor. Peki, 65 yaş üstü yasağı bitti mi?

65 yaş üstü otobüse metrobüse binebiliyor mu?

1 Haziran’dan itibaren geçerli olan kademeli normalleşme genelgesi açıklandı. Genelgeye göre; 65 yaş üstü ve 18 yaş altının toplu ulaşım kullanması yasak durumda.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede şu ifadeler yer aldı:

Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızla ilgili olarak, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

 Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız pazar günleri dışındaki diğer günlerde sadece 10.00 - 14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler; pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.

 Bu hükümden, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim ve öğretim yapmasını uygun gördüğü öğrenciler istisna tutulacaktır. 

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