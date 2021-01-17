65 yaş üstü koronavirüs aşı randevusu al | Çin'de üretilen CoronaVac aşısına ülkemizde 'Acil Kullanım Onayı' verildi. Kararın ardından sağlık çalışanlarının aşılanma süreci başladı. Vatandaşlar sıranın kendilerine ne zaman geleceğini araştırıyor. 65 yaş üstü ne zaman aşılanır?

65 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

14 Ocak Perşembe günü 81 ilde sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı. Hafta içi sağlık çalışanlarının aşılanmasının tamamlanması ardından da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı resmi ve özel huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve korumaevleri gibi kuruluşlarda kalan kişiler ve personele aşı yapılması bekleniyor. Söz konusu kuruluşlarda toplam 87 bin 120 kişiye aşı uygulaması yapılacak.

65 yaş üstü vatandaşlar aşılamada birinci aşama C Grubu'nda bulunuyor. Sağlık kurumlarında çalışanlar, yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanların ardından sıra 65 yaş ve üstünün aşılanmasına gelecek.