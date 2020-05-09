Ülkemizde koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Bu karar onların sağlıklarını korumak için verildi. Ancak vatandaşlar haftalardır evde kalmanın sıkıntısını yaşamaya başladı. 65 yaş üstü vatandaşlar hem fiziksel hem de psikolojik sorunlarla karşı karşıya kaldı. Bu sebeple belli saat aralığında 65 yaş üstünün sokağa çıkmasına izin verildi. İşte, detaylar.

65 yaş üstü kaça kadar sokağa çıkabilir?

65 yaş üstü vatandaşlar 10 Mayıs Pazar günü sokağa çıkabilecek. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

6 Mayıs tarihli, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişilere istisna uygulanması Genelgesi çerçevesinde ise 10 Mayıs Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri de istisna kapsamında olacak.