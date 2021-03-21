65 yaş üstü alışverişi e-ticaretten yapıyor

Çevikoğlu, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla 65 yaş üstü vatandaşların e-ticaret ile olan ilişkisini araştırdıklarını söyledi. 65 yaş üstü vatandaşların e-ticarete sadece güvensizlikten ziyade, alacağı ürünü görmek ve dokunmak istediği için mesafeli durduğunu belirlediklerini anlatan Çevikoğlu, söz konusu vatandaşların, salgın döneminde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni mecrayla tanıştıklarına dikkati çekti. Çevikoğlu, bunun da en çok satış yapılan grup olan 25-34 yaş arasındaki gençlerin, büyüklerine e-ticareti öğretmeleri sayesinde gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti: “e-ticaret platformlarında daha önce yüzde 6 civarında olan 65 yaş üstü kullanıcıların sayısı yüzde 10’a yükseldi. Söz konusu artışla 300-400 bin civarında olan PTTAVM sitesinde kayıtlı 65 yaş üstünde kullanıcı sayısı, 800 bine yaklaştı.”