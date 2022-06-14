Pek çok maaşa ocak ve temmuz aylarında enflasyona göre zam yapılıyor. 65 yaş aylığına da temmuz ayında zam yapılacak. Vatandaşlar ise söz konusu aylığın ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar olur?

65 yaş aylığı nedir?

65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk Vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun kapsamında bağlanan 65 yaş aylığı (yaşlılık aylığı) sosyal anlamda hiçbir geliri ve güvencesi olmayan, ekonomik durumu yetersiz olan ve adından da belli olduğu gibi 65 yaşını doldurmuş kadın ya da erkek tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yararlanabileceği devlet tarafından bağlanan maaştır.

65 yaş maaşı ne kadar olacak? 65 yaş aylığı zammı ne kadar Temmuz 2022

Her yıl ocak ve temmuz aylarında emekli maaşı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı gibi ödemeler enflasyona göre zam yapılıyor. Merkez Bankası anketine göre 6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 38'i aşması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve 2022'nin ilk 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Haziran ayı enflasyon oranı ise 3 Temmuz'da belli olacak. 65 yaş aylığı bin 84 lira olarak ödeniyor. Tahminler ise 65 yaş aylığının temmuz ayında 1496 TL'ye ulaşması bekleniyor.