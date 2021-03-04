14 Ocak’tan bu yana yaklaşık 10 milyon doz aşı yapıldı. Sistemden 65 yaş üstü ve 65 yaş üstünün 60 yaş üstü eşleri randevu alabiliyor. Yüz yüze eğitimin başlaması sebebiyle ayrıca öğretmenler de koronavirüs aşı randevusu alabiliyor. Normalleşme adımları atılırken milyonlarca kişi aşı sırasının kendilerine ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, 65 yaş altı ne zaman aşı olur?

65 yaş altı ne zaman aşı olacak?

65 yaş altı vatandaşlar ne zaman aşı olabileceklerini araştırıyor. 65 yaş altının gelecek hafta aşılanmaya başlayacağı gelen haberler arasında. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önümüzdeki Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor.

Aşı takvimi

Birinci aşama

A Grubu: Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil)

B Grubu: Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C Grubu: 65 yaş ve üstü bireyler

İkinci aşama

A Grubu: Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

B Grubu: 50-64 yaşlarındaki bireyler

Üçüncü aşama

A Grubu: Kronik hastalığı bulunanlar

B Grubu: 40-49 yaşındakiler

C Grubu: 30-39 yaş

D Grubu: 18-29 yaş

Dördüncü aşama

Aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.