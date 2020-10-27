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Ekonomi 6,5 ton tekno atığı eğitime dönüştürdü
Ekonomi

6,5 ton tekno atığı eğitime dönüştürdü

Turkcell, sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarını sürdüren Şirket, Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ile geçen yıl başlattığı söz konusu proje aracılığıyla yüzlerce çocuğun hayatına dokunmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 10:04:00 -
6,5 ton tekno atığı eğitime dönüştürdü

Turkcell, tekno atıkların geri dönüşümünden gelen geliri çocukların nitelikli eğitimine katkıya dönüştürdüğü “Eğitime Dönüştü” projesiyle bugüne kadar 6,5 ton elektronik atık topladı. Ayrıca Turkcell, tüm Türkiye’deki mağazalarında tekno atık toplama yarışması başlattı ve 15 bölgede en fazla tekno atığın toplayarak eğitime dönüşmesini sağlayan 15 bayiye çevre dostu elektrikli scooter hediye etti.

Döngüsel ekonomiye katkı

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, sürdürülebilirliğin Turkcell’in temel iş prensiplerinin arasında bulunduğunu aktardı. Erkan, şunları kaydetti: “Turkcell olarak geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerin yanı sıra hayata geçirdiğimiz projelerde de sürdürülebilirliği her zaman odağımıza alıyoruz. Türkiye’de müşterilerinin Tekno atıklarından kendini sorumlu hisseden ilk şirket olarak başlattığımız ‘Eğitime Dönüştür’ projesi ile döngüsel ekonomiye katkı sağlarken yüzlerce çocuğun eğitimine de destek olduk.

Çalışmamız sahiplenildi

Geçen sene hayata geçirdiğimiz projemiz tüm Türkiye’yi kapsayan mağazalarımız aracılığıyla bir tekno atık seferberliğine dönüşmüş durumda. Çocuklarımızın eğitimi için çok önemli olan bu projeyi aslında bir ‘ileriye dönüştürme’ projesi olarak görüyoruz. ‘Turkcell Elçilerimiz’ de bu projeyi çok sahiplendi, onlara da tekrar teşekkür ediyorum.

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