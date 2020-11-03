65 saat sonra kurtarıldı! Elif umutları yeşertti

Küçük Elif’in annesi Seher Dereli Perinçek ile ikiz ablaları 10 yaşındaki Elzem ve Ezel de depremden 23 saat sonra sağ kurtarılmış, ağabeyi 7 yaşındaki Umut’un ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Binanın kolonuyla evin penceresi arasına sıkıştığı belirlenen Elif Perinçek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elif’in 65 saat sonra kurtarılması, enkaz altında kurtarılmayı bekleyenler için de umutları artırdı. Ekiplerin, Doğanlar Apartmanı’nın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları zamana karşı yarış halinde devam ediyor.



Baba, 'Her şeye hazırım' demişti



Arama kurtarma çalışmaları sırasından 3 yaşındaki Elif Perinçek’e ulaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi İşleri Onbaşı Muammer Çelik, ise şunları söyledi: “Babası bana, ‘Her şeye hazırlıklı ve razıyım’ dedi. Ben de ona, ‘Allah’ın mucizesi vardır. Teslim olma’ dedim. Babasının verdiği bilgi ile bizi yönlendirmesi biraz farklıydı. Depremin oluş şekline ve tecrübelerime göre ters yönden gittim. Bazası ve dolabının arasında olacağını tahmin etmiştim. Gittiğimde Elif orada sırtüstü yatıyordu. Onu kucakladım. Yüzünü temizleyip parmağını tuttum ve bir arkadaşımla kaldırdık. Sağlık kabinine gidene kadar elimi bırakmadı. O Allah’ın mucizesi. Elif’in artık itfaiyeci ağabeyleri var” dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde 65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ile 55 saat sonra kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in sağlıklarının iyi olduğunu ve tedavilerine devam edildiğini duyurdu.