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Yerel 65 kişiyi dolandıran şahıs yakayı böyle ele verdi
Yerel

65 kişiyi dolandıran şahıs yakayı böyle ele verdi

Adana'da, sosyal medya aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanından insanları dolandıran şahıs yakayı ele verdi. Sahte iş ilanı verip 65 kişiden 98 bin lira toplayarak kayıplara karışan şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 11:00:00 -
65 kişiyi dolandıran şahıs yakayı böyle ele verdi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan farklı belediyeler adına sahte iş ilanı açarak vatandaşlardan para aldığı iddia edilen 26 yaşındaki zanlı M.T'nin kentte saklandığını belirledi.

28 il, 65 kişi, 98 bin lira!

Ekipler, "şoför ve temizlik personeli alımları" gibi sahte ilanları arayan 28 ildeki 65 kişiden 98 bin lira aldığı öne sürülen M.T'nin merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Mahallede çalışma başlatan polis, zanlıyı evinin bulunduğu sokağa girdiği sırada kovalamaca sonucu yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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